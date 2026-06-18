Tak mieszka Karolina Gilon. Celebrytka pochwaliła się luksusowymi wnętrzami swojego apartamentu
Karolina Gilon odsłoniła przed fanami kulisy prywatnego życia. Celebrytka pokazała nowe mieszkanie, które urządziła wraz z partnerem Mateuszem Świerczyńskim. Minimalistyczne wnętrza, kaktus z Meksyku i nietypowa garderoba budzą ogromne zaskoczenie wśród internautów.
Karolina Gilon, znana z prowadzenia programów „Love Island. Wyspa miłości” oraz „Ninja Warrior Polska”, przeprowadziła się do nowego mieszkania. Pod koniec 2025 roku, wspólnie z partnerem Mateuszem Świerczyńskim i synem Frankiem, zamieszkała w apartamencie, który urządziła w nietypowy sposób. Prezenterka chętnie pokazała na Instagramie, jak wygląda jej nowy dom. Te wnętrza robią wrażenie.
Minimalistyczny styl i kaktus z Meksyku. Zaskakujące rozwiązania w mieszkaniu Karoliny Gilon
Apartament Karoliny Gilon urządzono w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Gwiazda postawiła na jasne, kojące kolory ziemi – beże, szarości i brązy. We wnętrzach królują naturalne materiały: drewno i kamień. Całość dopełniają ciepłe, stonowane oświetlenie oraz designerskie dodatki.
Nie można przejść obojętnie obok największego hitu salonu – ogromnego kaktusa, który został sprowadzony prosto z Meksyku! Ta egzotyczna roślina przyciąga wzrok i nadaje przestrzeni wyjątkowy charakter. Karolina żartobliwie przyznaje, że wystrój mieszkania miał wywoływać uczucie wiecznych wakacji.
Wnętrza zaprojektowane są tak, by były funkcjonalne i przytulne. Otwarta kuchnia łączy się z salonem i jadalnią, tworząc spójną i przestronną całość. W salonie znalazły się także designerskie półki wbudowane w ścianę, miękka kanapa i drewniana szafka RTV, a duże łukowe okna wpuszczają mnóstwo naturalnego światła.
Nowoczesna łazienka, ukryta garderoba i nietypowe detale w nowym mieszkaniu Karoliny Gilon
Jednym z najbardziej szokujących elementów apartamentu Karoliny Gilon jest łazienka, która została wykończona w jasnych, ciepłych odcieniach. Szczególną uwagę przyciąga jednak strefa prysznicowa z bordowymi, połyskującymi płytkami, które nadają wnętrzu charakteru i odważnego stylu. Całość przypomina prywatne spa – miejsce stworzone do relaksu.
Wyjątkowym rozwiązaniem jest również garderoba, która została sprytnie ukryta za dużą ścianą z litego drewna. Karolina Gilon przyznała, że to jeden z jej ulubionych elementów – ukryta przestrzeń zapewnia nie tylko porządek, ale i prywatność.
Pierwszy raz czujemy się u siebie. Tak w 100%. Pachnie tu spokojem, odpoczynkiem i bliskością! I oczywiscie szaleństwami Franka na ktore ma teraz dużo miejsca. To 100 metrów cudownej przestrzeni zaprojektowanej tak by codziennie rano budzić się z odczuciem jakbyśmy byli na wakacjach.
Reakcje fanów na mieszkanie Karoliny Gilon. Fala komentarzy
Cały apartament Gilon prezentuje się zjawiskowo. Wnętrza zostały zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, a przestrzeń wypełniają jasne kolory, designerskie dodatki i mnóstwo naturalnego światła. To miejsce, które nie tylko szokuje luksusem, ale i zachęca do inspiracji.
Nic więc dziwnego, że w komentarzach nie zabrakło szczerego zachwytu internautów.
Wasze mieszkanie jest przepiękne!
Piękne i nietuzinkowe. To nie jest kolejne oklepane mieszkanie, takie jak wszystkie pozostałe. Świetny projekt
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