Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po ślubie w październiku 2025 roku nie mogli spełnić swojego marzenia i wybrać się w podróż poślubnej. Para w pierwszych miesiącach po ceremonii była pochłonięta obowiązkami zawodowymi, potem przyszedł czas na kilka krótkich wyjazdów. Byli min. w Stanach Zjednoczonych, aby Maciej Kurzajewski wziął udział w maratonie, potem przyszedł czas na sylwestra w Chinach, a teraz w końcu się udało. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski właśnie to ogłosili!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielili się nowiną

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w natłoku codziennych zobowiązań zawodowych zdecydowali się w końcu znaleźć czas i właśnie ogłosili, że zaczynają odkładany wcześniej miesiąc miodowy. Para postanowiła zacząć podróż od Egiptu. Oboje nie ukrywają, że uwielbiają zwiedzać świat i interesuje ich aktywne podróżowanie, aby móc zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc i poznać inne kultury.

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze fotografie z wyjazdu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, wzbudzając zachwyt fanów i lawinę gratulacji dla pary:

Cudownego miesiąca miodowego pięknej parze

Szczęścia ! Bardzo dużo szczęścia i radości życzę!

Wymarzona podróż poślubna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Po przyjeździe do Egiptu na Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego czekała niespodzianka. Ich hotelowy pokój był udekorowany balonikami, a na łóżku ułożono serce z płatków róż oraz poduszki z napisem: „szczęśliwej podróży poślubnej” w języku angielskim.

Ten gest wyjątkowo spodobał się parze i podkreślił wyjątkowy charakter tego wyjazdu. Katarzyna Cichopek zdecydowała się nawet uwiecznić ten kadr na fotografii i opublikować w sieci. Już wiadomo, że nie jest to jedyna realcja z wyjazdu, bo pierwszą porcję zdjęć aktorka opisała jako "część 1".

Czekacie na kolejne zdjęcia?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Instagram @katarzynacichopek