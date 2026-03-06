Agnieszka Włodarczyk przekazała z Dubaju najnowsze, niepokojące informacje. Aktorka odezwała się do swoich fanów na Instagramie, relacjonując niecodzienną sytuację, do której doszło w hotelu, w którym przebywa. Jak wyjaśniła, goście obiektu usłyszeli alarm bombowy.

Dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco się zaostrzyła. W związku z działaniami zbrojnymi w regionie wiele państw zdecydowało się na zamknięcie przestrzeni powietrznej, a linie lotnicze masowo odwołują połączenia. W efekcie tysiące turystów utknęło za granicą i z niepewnością czeka na możliwość powrotu do swoich krajów.

Wśród osób, które nie mogą wrócić do domu, są także znani celebryci i influencerzy. Wielu z nich na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych, jak wygląda ich codzienność w tej niepewnej sytuacji i z jakimi trudnościami muszą się mierzyć. Do tego grona należy również Agnieszka Włodarczyk, która wraz z partnerem Robertem Karasiem i synem przebywa w Dubaju i na bieżąco informuje fanów o tym, co dzieje się na miejscu.

Agnieszka Włodarczyk nadaje z Dubaju

Agnieszka Włodarczyk odezwała się do fanów za pośrednictwem Instagrama i przekazała najnowsze informacje na temat sytuacji w Dubaju. W jednej z relacji pokazała komunikat dotyczący działań służb oraz ostrzeżenia związanego z możliwym zagrożeniem rakietowym w regionie.

Artystka opowiedziała również, jak w tej sytuacji reagują osoby przebywające w hotelu, w którym zatrzymała się wraz z rodziną. Jak relacjonowała, na miejscu pojawiły się odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Był alert. Na spokojnie zeszliśmy na dół z plecakiem. Na miejscu były rozstawione krzesła, a nawet materace z pościelą. Obsługa hotelu miała wodę dla ludzi. Posiedzieliśmy ze 40 min, po czym dostaliśmy kolejny alert napisała.

Jakiś czas później przekazała, że zgodnie z zaleceniami wrócili już na górę.

Zobacz także:

Agnieszka Włodarczyk o sytuacji w Dubaju fot. Instagram @agnieszkawlodarczykofficial