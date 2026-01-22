Roksana Węgiel oraz jej mąż Kevin Mglej wybrali się na ferie zimowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokładnie do Abu Zabi. Para udokumentowała swoją podróż na Instagramie, publikując zdjęcia, które momentalnie przyciągnęły uwagę fanów. Zamiast ośnieżonych stoków, które wybrało wielu innych celebrytów, małżeństwo postawiło na słoneczne klimaty Bliskiego Wschodu.

Wśród licznych relacji z ich pobytu w Abu Zabi, uwagę szczególnie zwróciły fotografie wokalistki, która zaprezentowała się w stylizacjach przypominających bohaterki baśni z „Księgi tysiąca i jednej nocy”.

Instagram zalały zachwyty nad Roksaną Węgiel: „Wyglądasz jak księżniczka”

Zdjęcia opublikowane przez Roksanę Węgiel wywołały ogromne poruszenie wśród jej fanów. Już po kilku minutach od opublikowania post zdobył kilka tysięcy reakcji. Komentarze w mediach społecznościowych wypełniły się komplementami, wśród których dominowały określenia takie jak:

Ale świetnie wyglądasz!

Wyglądasz przecudownie Roksana. Odpoczywajcie, Kochani

Wyglądasz jak księżniczka - pisali zachwyceni internauci

Tak szybka i intensywna reakcja fanów tylko potwierdza, że Roksana Węgiel nieustannie przykuwa ogromną uwagę i budzi podziw swoimi publicznymi wystąpieniami.

Roksana Węgiel skończyła 21 lat

Wyjazd do Abu Zabi nastąpił niedługo po ważnym wydarzeniu w życiu artystki. 11 stycznia 2026 roku Roksana Węgiel obchodziła bowiem swoje 21. urodziny. Z tej okazji zamieściła na Instagramie relacje prezentujące m.in. dwa torty urodzinowe i mnóstwo kwiatowych bukietów.

Ostatnio też głośno było o tym, czy Roksana Węgiel otrzyma "dziką kartę" na Eurowizję. Management artystki jednak stanowczo podkreślił, że w tym roku "nic takiego nie wchodzi w grę" i gwiazda skupia się na wydaniu trzeciej płyty. Piosenkarka ponoć jednak nie wyklucza swojego udziału w Eurowizji w przyszłości.

