Wystarczyła jedna fala internetowych spekulacji, by nazwisko Karoliny Gilon znów mocno wybrzmiało w kontekście telewizyjnych powrotów. Gdy pojawiły się doniesienia, że mogłaby dołączyć do 4. edycji programu "Królowa przetrwania", prezenterka zabrała głos na Instagramie, spontanicznie nagrywając kilka zdań dla swoich fanów.

Karolina Gilon zabrała głos ws. "Królowej przetrwania"

Plotki o tym, że Karolina Gilon miałaby pojawić się w nowej odsłonie "Królowej przetrwania" szybko obiegły media i wzbudziły niemałe poruszenie, tym bardziej, że produkcja wciąż milczy ws. osób zaangażowanych w kolejną edycję programu. Do doniesień o wielkim powrocie popularnej prezenterki na ekrany odniosła się sama zainteresowana.

Gilon postanowiła nagrać InstaStories i przekazać wprost, że nie ma planów udziału w tym formacie, dodając, że nawet nie brała pod uwagę postawienia kolejnego zawodowego kroku w hicie stacji TVN.

Moi drodzy, muszę to zdementować, bo widzę, że w Internecie jest dużo plotek o tym, że ja i 'Królowe przetrwania'. Nie: absolutnie nie. Nawet takiego pomysłu nie było otwarcie przyznała Gilon.

W dalszych zdaniach gwiazda powiedziała wprost, co sądzi o programie, a także dlaczego wykluczyła wzięcie w nim udziału.

To dlatego Karolina Gilon nie wystąpi w "Królowej przetrwania"

Karolina Gilon podkreśliła, że w najbliższym czasie najważniejszy jest dla niej rozwój syna. Wyjechanie na długi i wymagający projekt realizowany daleko od domu nie pozwoliłoby na zajęcie się małym Frankiem tak, jak chciałaby tego gwiazda.

Dlatego że nie ma takiej opcji, żebym ja do drugiego roku życia Franka - w takim najważniejszym jego momencie rozwojowym, gdzie ja: jako mama muszę być przy nim - go zostawiła i poleciała sobie na koniec świata: do dżungli tłumaczyła prezenterka.

Jednocześnie przekazała, że prywatnie lubi oglądać "Królową przetrwania", choć, jak podkreśliła, z pozycji kanapy.

Lubię oglądać 'Królowe przetrwania' z perspektywy kanapy (…). Widziałam wszystkie sezony i na tym pozostanę. Czekam na kolejny sezon, ale jako widz dodała Karolina Gilon.

Myślicie, że Karolina Gilon sprawdziłaby się w "Królowej przetrwania"? Przypominamy, że całkiem niedawno Karolina Gilon podzieliła się radosną nowiną.

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