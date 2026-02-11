Karolina Gilon to polska modelka, prezenterka telewizyjna i osobowość medialna. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w programie „Top Model”, a później z powodzeniem rozwinęła karierę w telewizji. Była prowadzącą m.in. reality show „Love Island. Wyspa miłości”, a prywatnie jest w szczęśliwym związku z byłym uczestnikiem randkowego show. Para doczekała się synka, który niedawno skończył roczek. A czy Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński planują już kolejne dziecko? Jest zdecydowany komentarz.

Karolina Gilon otworzyła się przed fanami. Zdradziła, czy planuje drugie dziecko

Niedawno Karolina Gilon powróciła do mediów społecznościowych po dłuższej przerwie i teraz jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Teraz zorganizowała nawet Q&A i odpowiedziała na kilka pytań fanów. Internauci od razu poruszyli temat drugiego dziecka. Karolina Gilon planuje powiększenie rodziny? Gwiazda zdobyła się na szczere wyznanie. Okazuje się, że choć niczego nie wyklucza w przyszłości, to na ten moment w pełni skupia się na opiece nad Franciszkiem i to właśnie jemu chce poświęcić całą swoją uwagę.

Powiem Wam szczerze. Jestem najszczęśliwszą mamą na świecie! Franek to najcudowniejsze co mnie spotkało.. oczywiście temat drugiego dziecka jest dość często rozkminiany, ale na ten moment nie mamy takich planów. Może to się zmieni może nie. Są ludzie którzy są stworzeni do wychowywania gromadki dzieci innym mogłoby to sprawić trudności. My chyba jesteśmy w tej drugiej grupie. Franek jest mega energiczny i robi jak za dwóch więc ciężko mi na ten moment wyobrazić sobie drugiego bobaska w domu. wyznała Karolina.

Karolina Gilon skupia się na relacji z ukochanym. Zdradziła to fanom

Karolina Gilon zwróciła przede wszystkim uwagę na to, że ważne jest dla niej pielęgnowanie relacji ze swoim ukochanym - Mateuszem Świerczyńskim. Zaznaczyła, że chcą mierzyć siły na zamiary i na razie nie jest to najlepszy czas na większą liczbę obowiązków. Zwróciła się również z podziwem do rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko.

Nie chcemy też rezygnować z siebie, naszych planów a przede wszystkim chcemy pielęgnować naszą relację. Mamy mocne charaktery i mierzymy siły na zamiary:) nie mówimy kategorycznego NIE. Zobaczymy, na ten moment się nie zapowiada. Podziwiam wszystkich, którzy mają więcej niż jedno dziecko! Przysięgam:) wyznała fanom Karolina.

Zobacz więcej: