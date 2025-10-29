Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przygotowują się do wyjazdu. Nowożeńcy wybierają się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziennikarz weźmie udział w Maratonie Nowojorskim. Wspierać go będzie ukochana żona, która zamierza relacjonować podróż w mediach społecznościowych.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku w polskim show-biznesie. Choć uroczystość odbyła się z dala od blasku fleszy, rozpisywały się o niej wszystkie media. Aktorka i dziennikarz złożyli przysięgę małżeńską 25 października 2025 roku, a ceremonia miała miejsce z dala od miejskiego zgiełku. Para postawiła na kameralny hotel w Urszulinie.

Na weselu gwiazd bawili się między innymi Joanna Kurska, Monika Pyrek, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler i Mateusz Kusznierewicz. Pojawili się również Agnieszka Hyży i Maciej Rock, a także przyjaciele pary młodej z serialu "M jak miłość" i ze stacji Polsat.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przekazali nowinę

Świeżo upieczeni małżonkowie przemówili do fanów na Instagramie i podziękowali za mnóstwo wiadomości i życzeń, na które nie sposób było odpisać. Zaznaczyli, że powoli wracają do codziennych obowiązków. Zanim jednak na dobre rzucą się w wir pracy, czeka ich podróż do Nowego Jorku.

To nie jest jeszcze nasza podróż poślubna, na nią przyjdzie czas. To będzie długi weekend w Nowym Jorku, związany z Maratonem Nowojorskim poinformował Kurzajewski.

Ja lecę jako support team. Nie, nie, biegać nie będę dodała żartobliwie Cichopek.

Gwiazda "M jak miłość" podkreśliła, że razem z mężem będą relacjonowali podróż na Instagramie. Warto zatem śledzić ich media społecznościowe.

