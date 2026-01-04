Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zwolnić tempo podczas swojego azjatyckiego wyjazdu. Po intensywnych dniach pełnych zwiedzania i spontanicznych wypraw, para spędziła spokojny dzień w Shenzhen w Chinach, korzystając z ciepłego klimatu i możliwości błogiego odpoczynku. To właśnie wtedy aktorka zdecydowała się opublikować wyjątkowe nagranie na Instagramie.

Katarzyna Cichopek w pełni naturalnym wydaniu

W relacji wideo Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w różowym stroju kąpielowym, siedząc nad basenem w otoczeniu palm i zieleni hotelowej. Aktorka wystąpiła całkowicie bez makijażu i w kręconych włosach. Kadry szybko zyskały ogromną popularność wśród internautów.

W ramach relacji Katarzyna Cichopek zaangażowała swoich obserwatorów, publikując ankietę z pytaniem: „Jakie włosy nosić?”. Do wyboru zaproponowała dwie opcje: „Kręcone” oraz „Proste”. To niewinne pytanie spotkało się z dużym odzewem i aktywnością fanów, którzy z entuzjazmem wskazali, że to właśnie naturalne, kręcone włosy są ich zdaniem strzałem w dziesiątkę! Wy też tak uważacie?

Najnowszy kadr Kasi Cichopek możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski relacjonują swoją podróż

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku dni regularnie dzielą się z fanami swoją azjatycką przygodą. Internauci są zachwyceni ich relacjami na Instagramie i piszą wprost, że już nie mogą się doczekać na kolejne ujęcia z ich podróży. Ostatnio ogromne wrażenie zrobiły kadry Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z ich wizyty w Hongkongu.

Hongkong jak zawsze na pełnych obrotach: wysokie budynki, masa ludzi, uliczny chaos, który ma swój klimat. (...) Krótki wypad, a wrażeń jak z dłuższej podróży. Zdecydowanie dobry pomysł - relacjonowała para

Fot. Instagram Katarzyna Cichopek

