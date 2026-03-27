Karolina Gilon zdobyła szerszą popularność za sprawą udziału w "Top Model". Jej kariera na dobre jednak nabrała rozpędu, gdy została prowadzącą "Love Island". Tam też poznała swojego ukochanego, Mateusza Świerczyńskiego, który był wówczas uczestnikiem. Po opuszczeniu show ich relacja zaczęła się rozwijać, a owocem tej wyjątkowej miłości jest synek Franio.

Karolina chętnie pokazuje rodzinne życie w mediach społecznościowych i szczerze opowiada o jego kulisach. Tym razem odpowiedziała na pytanie, które od dawna nurtowało fanów.

Czym zajmuje się partner Karoliny Gilon?

W ostatnich InstaStories Karolina Gilon zrobiła Q&A i szybko okazało się, że fanki interesuje nie tylko codzienność młodej mamy, ale też sprawy bardziej „z zaplecza” — w tym praca partnera Karoliny Gilon. Pytanie o Mateusza Świerczyńskiego pojawiło się wprost, a prowadząca zdecydowała się wyjaśnić temat bez owijania w bawełnę.

Karolina Gilon przekazała, że Mateusz pracuje przy sprzedaży warzyw w dużej firmie działającej w obszarze importu i eksportu.

Mati zawodowo zajmuje się sprzedawaniem warzyw w takiej dużej firmie, która robi importy, eksporty. Współpracuje z ludźmi, którzy mają swoje uprawy na przykład brokułu, kalafiora i z nimi robi biznesy, takich wywozów wielkich tirów warzyw. Tak mogę to wytłumaczyć. Na drugim etacie jest jeszcze super tatą

Wyjątkowa miłość Karoliny i Mateusza

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński poznali się przy siódmej edycji „Love Island. Wyspa miłości”, gdzie ona była prowadzącą, a on uczestnikiem. Dziś są jedną z bardziej rozpoznawalnych par z tego świata, a ich życie prywatne od dawna budzi zainteresowanie. Do tego doszła nowa rola: są rodzicami syna, Franka, który pojawił się na świecie na początku ubiegłego roku.

W rozmowie na kanale "Jurasówka" Mateusz przypomniał, że program opuścił u boku innej dziewczyny, jednak ich relacja szybko dobiegła końca. Jak więc rozpoczęła się historia jego i Karoliny?

Po programie rozstałem się z dziewczyną, z którą wyszliśmy z ''Love Island''. Z Karoliną mieliśmy kontakt koleżeński. Nie wiedziałem, w którą stronę to idzie. Przyszedł taki moment, że trochę mnie odsunęła od siebie... Też trochę odpuściłem. Później Karolina zaproponowała kino

