Karolina Gilon wkrótce zadebiutuje jako wokalistka! Modelka znana z programu "Top Model" skończyła pracę nad albumem z muzyką elektroniczną. W rozmowie z Party.pl Karolina Gilon zdradziła, że jej przygoda z muzyką zaczęła się w programie "Top Model"!

W Top Model siedziałam na fotelu, czesał mnie Łukasz Urbański, który zresztą jest wokalistą w moim zespole. Powiedziałam, że chciałabym jeszcze kiedyś śpiewać. A on mówi: "No to jaki problem? Poznam Cię z producentem". Okazało się, że Łukasz też potrafi śpiewać i powstała dzięki temu grupa trzyosobowa.