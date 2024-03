Waldemar z "Rolnik szuka żony" od czasu do czasu odzywa się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Zazwyczaj robi to wieczorami, gdy zakończy już wszystkie prace na gospodarstwie, ale tym razem postanowił nie zwlekać ani chwili, bo sprawa jest naprawdę poważna. Zobaczcie, co przekazał swoim obserwatorom Waldemar.

Pilne wieści od Waldemara z "Rolnik szuka żony"

Choć od występu Waldemara w 10. edycji "Rolnik szuka żony" minęło już trochę czasu, to jednak on wciąż cieszy się sporą popularnością wśród fanów show. Dziś jego losom oraz jego związkowi z Dorotą przygląda się regularnie tysiące internautów, którzy śledzą poczynania rolnika za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu Waldemar od czasu do czasu chwali się nowymi zdjęciami i relacjami, by przekazać swoim odbiorcom, co u niego aktualnie słychać. Tym razem jednak rolnik przybył do nich z niepokojącymi wieściami!

Screen Rolnik szuka żony TVP

Jak się okazało, ktoś podszywa się pod Waldemara w mediach społecznościowych i wypisuje do jego fanów, oferując tzw. "łatwy zarobek". Rolnik zaapelował, aby pod żadnym pozorem nie wdawać się w rozmowę z oszustami.

No cześć kochani, witam. Odzywam się nietypowo w ciągu dnia do Was, gdyż dostaje niepokojące sygnały. Na Facebooku jest jakieś fikcyjne konto, ktoś podszywa się pod mój wizerunek. Zapożycza zdjęcie z mojego profilu na Facebooku, pisze o jakimś tam łatwym zarobku, jakieś tam podchody robi do ludzi. Dziękuję widzom, którzy są czujni i mi to zgłaszają. Pod żadnym pozorem nie dajcie się wciągnąć w jakieś tam pisanie z tymi oszustami, bo to ewidentnie jakieś fejkowe konto. Oszuści widać lubią się panoszyć i pod czyjś wizerunek lubią się podszywać. Unikajcie tego jak ognia, bo to jest ewidentnie jakaś ściema. (...) Nie wchodźcie w żadną konwersację z tymi oszustami! - powiedział na nagraniu Waldemar

Waldemar z Rolnik szuka żony Instagram/c5waldi_passion_farmer

Waldemar z "Rolnik szuka żony" przekazał również, że jak najszybciej zmieni zdjęcie profilowe na swoim koncie na Facebooku, aby jego odbiorcy byli pewni, który profil jest właściwy. Mamy nadzieję, że rolnikowi uda się jak najszybciej rozwiązać tą przykrą sytuację.

