Miłośnicy brytyjskiej rodziny królewskiej w ostatnim czasie mogą być nieco zaniepokojeni doniesieniami na temat kolejnych członków korony. Przypominamy, że najpierw do szpitala trafiła księżna Kate. Żona księcia Williama przeszła operację i przez długi czas nie będzie pokazywała się publicznie. Rzecznik prasowy royalsów milczy na temat stanu zdrowia oraz zabiegu ukochanej następcy tronu. Niedawno dowiedzieliśmy się także o fatalnej diagnozie u księżnej Yorku. Teraz Pałac Buckingham potwierdził, że król Karol III znajduje się w klinice.

Reklama

Król Karol III rozpoczął leczenie. Ujawniono powód hospitalizacji

Krótkie oświadczenie Pałacu Buckingham pojawiło się w piątek, 26 stycznia. Rzecznicy brytyjskiej rodziny królewskiej poinformowali, że król Karol III został przyjęty do londyńskiego szpitala w godzinach porannych. Monarcha najbliższe dni spędzi w klinice. Hospitalizacja została zaplanowana już wcześniej i nie ma powodów do obaw.

Zobacz także: Koszmarne wieści o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Lekarze zdiagnozowali raka

King Charles III, Royal Bencher at the Honourable Society of Gray's Inn, during a visit to the society in central London, to hear more about their work to support, educate, and develop both aspiring and practising barrister members. Picture date: Wednesday November 23, 2022. Kate Green/Press Association/East News

Król został dziś rano przyjęty do londyńskiego szpitala na zaplanowane leczenie. Jego Królewska Mość chciały podziękować wszystkim, którzy w ciągu ostatniego tygodnia przesłali mu życzenia i jest zachwycony, że jego diagnoza ma pozytywny wpływ na świadomość w zakresie zdrowia publicznego – czytamy w komunikacie.

Okazuje się, że u monarchy wykryto lekki przerost prostaty. Król Karol III uznał, że chce, by diagnoza została ujawniona. Syn Elżbiety II ma nadzieję, że dzięki temu obywatele będą chętniej poddawali się profilaktycznym badaniom. Według BBC czeka go zabieg, który zostanie przeprowadzony w prywatnym szpitalu London Clinic.

Britain's King Charles III and the Queen Consort view floral tributes outside Hillsborough Castle, Belfast, Tuesday Sept. 13, 2022. King Charles III and Camilla, the Queen Consort, flew to Belfast from Edinburgh on Tuesday, the same day the queen?s coffin will be flown to London from Scotland. (Niall Carson/Pool via AP) PA Pool/Associated Press/East News

Pałac Buckingham podkreślił, że król musiał odwołać najbliższe wydarzenia, ale hospitalizacja nie powinna trwać długo i monarcha w najbliższej przyszłości wróci do swoich obowiązków. Inna sytuacja dotyczy księżnej Kate, która przeszła operację w tej samej klinice.

Zobacz także

Zobacz także: Najpierw księżna Kate, teraz król Karol III. Czarne chmury nad rodziną królewską

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że żona księcia Williama nie będzie mogła brać udziału w wydarzeniach publicznych aż do Wielkanocy. Swoje plany zmienił także następca tronu, który chce być przy ukochanej w trakcie jej rekonwalescencji. W przypadku członkini brytyjskiej rodziny królewskiej rzecznicy są bardziej tajemniczy i nie zdradzają zbyt wielu informacji.