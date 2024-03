Ostatni czas nie jest łaskawy dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Problemy zdrowotne księżnej Kate oraz króla zdominowały światowe media i sprawiły, że od kilku tygodni opinia publiczna z ogromnym niepokojem wyczekuje kolejnych informacji. Po oświadczeniu Kate Middleton zapadła jednak cisza, którą w końcu przerwało orędzie Karola III.

Rok 2024 już na samym starcie przyniósł brytyjskiej rodzinie królewskiej ogrom problemów. W tym samym czasie dowiedzieliśmy się bowiem, że król Karol III choruje na nowotwór, a także, że Kate Middleton będzie musiała na pewien czas zrezygnować ze swoich obowiązków z powodu operacji brzucha. Po niej wybuchła ogromna afera, a całkowite zniknięcie księżnej poskutkowało falą teorii spiskowych. Dopiero niedawno ta poinformowała w specjalnym oświadczeniu, że również zmaga się z rakiem.

Od tamtej pory rodzina królewska nabrała wody w usta i nie przekazywała żadnych nowych informacji o samopoczuciu króla czy księżnej. Wielu zwracało również uwagę na zbliżającą się wielkimi krokami Wielkanoc, w okolicach której monarchowie zawsze brali udział w publicznych wystąpieniach. Tym razem będzie jednak inaczej, o czym w końcu poinformował sam król!

Czwartkowym popołudniem Karol III wydał orędzie i zwrócił się do Brytyjczyków, wyrażając ogromne ubolewanie z powodu swojej nieobecności podczas nabożeństwa z okazji Wielkanocy. Jak podkreślił, ten czas jest szczególnie bliski jego sercu.

Panie i Panowie, to dla mnie wielki smutek, że nie mogę być dzisiaj z wami wszystkimi. Nabożeństwo Wielkiego Postu zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Ma swoje źródło w życiu naszego Pana, który uklęknął przed swoimi uczniami i ku ich wielkiemu zaskoczeniu umył ich zmęczone podróżą stopy. I, jak właśnie usłyszeliśmy, celowo dał im i nam wszystkim przykład tego, jak powinniśmy służyć i troszczyć się o siebie nawzajem. W tym kraju jesteśmy błogosławieni przez różne służby, które istnieją dla naszego dobra. (...) Ale poza tymi organizacjami i ich bezinteresownym personelem, potrzebujemy i czerpiemy ogromne korzyści z tych, którzy wyciągają do nas przyjacielską dłoń, zwłaszcza w potrzebie. (...) Akt uwielbienia, tutaj w katedrze w Worcester, przypomina mi przyrzeczenie, które złożyłem na początku nabożeństwa koronacyjnego: ''podążać za przykładem Chrystusa, nie po to, by Mu służono, lecz by służyć''. Zawsze starałem się to robić i nadal robię, całym sercem. Modlę się dziś szczególnie o to, aby przykład naszego Pana, polegający na służeniu sobie nawzajem, nadal nas inspirował i wzmacniał wszystkie nasze społeczności. Niech Bóg błogosławi was wszystkich w te Święta Wielkanocne

- powiedział.