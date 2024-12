Ostatnie działania Karola „Friza” Wiśniewskiego, znanego twórcy internetowego i lidera projektu Ekipa, wywołały poruszenie wśród widzów. Na jego kanale YouTube pojawiło się wideo z ekstremalnym wyzwaniem, w którym uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami o wysokim poziomie trudności. Dla wielu internautów forma zabawy okazała się zbyt kontrowersyjna. Nagranie Friza obiegło media społecznościowe, a także pojawiło się w materiale Polsat News, gdzie popularnego twórcę nazwano "patostreamerem". Influencer postanowił zabrać głos w tej sprawie!

Wyzwanie Karola „Friza” Wiśniewskiego z morsowaniem w ekstremalnych warunkach wzbudziło wiele emocji. Wideo, które stało się punktem zapalnym, przedstawiało uczestników wykonujących zadanie wymagające dużej odwagi i odporności psychicznej. Według niektórych widzów, poziom trudności był na tyle wysoki, że można było go uznać za potencjalnie niebezpieczny. Uczestnicy wyzwania, czyli: Friz, Jay z "Hotelu Paradise" i Mokry Suchar przez godzinę siedzieli w balii z lodem i do dziś mają odczuwać skutki zdrowotne tej "zabawy".

Jeśli chodzi o skutki, to pierwsze dni było ich kilka. Do tej pory się utrzymywało jedyne to, że nie czuje jednego palca u stóp, mniej czuje jedną stopę i obie kostki. Nerwy są uszkodzone, ale mam nadzieje, że się zregenerują(...) Do wszystkich, którzy mówią, że jestem debi*em to ciut się zgodzę, ale muszę dodać, że ja się normalnym życiem strasznie nudzę i uwielbiam adrenalinę, rywalizowania i emocje.

- mówił Jay Dąbrowski w oświadczeniu po challangu.