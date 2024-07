9 z 10

Joanna - linia Argan Oil

Nowa linia kosmetyków do pielęgnacji włosów Argan Oil, powstała w oparciu o olejek arganowy, pochodzący z ekologicznych upraw i posiadający certyfikat Ecocert. Kosmetyki zostały stworzone do włosów zniszczonych i wysuszonych.

Linia Argan Oil jest bogata, bo prócz produktów do codziennej pielęgnacji (szampon i odżywka), kobiety znajdą także kosmetyki wyspecjalizowane takie jak Serum na końcówki, czy też Maskę do włosów lub Jedwabisty Eliksir. I na koniec, to co ważne - kosmetyki z olejkiem arganowym można nabyć w bardzo przystępnej cenie i są dostępne już w sklepach na terenie całego kraju, a także w sklepie internetowym.