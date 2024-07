Kamil Stoch znów będzie nadzieją wszystkich Polaków na sportowy sukces. Właśnie zaczął się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. I oczywiście marzy nam się, by Kamil Stoch powtórzył sukces z zeszłego roku i zdobył Kryształową Kulę.

Kamil Stoch i jego koledzy z drużyny wyjechali na pierwsze starcie z przeciwnikami do austriackiego Klinghental. Niestety, na treningach nie poszło im najlepiej:( Kamil Stoch zajął dopiero 16. miejsce. Ale wierzymy, że w konkursie będzie lepiej! A na razie mamy dla was zdjęcia naszycg asów skoczni na treningach. No może poza Dawidem Kubackim. On się przygotowywał również wirtualnie...

Skoncentrowany Kamil Stoch. Czy uda mu się znów wygrać?

Piotr Żyła jak zawsze w dobrym humorze

Jan Ziobro na treningu był 24. Będzie lepiej?

A Dawid Kubacki dzielił czas między trening i... komputer

