Kaja Śródka pojawiła się na wczorajszym pokazie MMC pre fall 2014 w dość niecodziennej, jak na nią stylizacji. Gwiazda, która zazwyczaj wygląda nienagannie tym razem miała coś do ukrycia...?

Okazuje się, że Kaja Śródka jest w ciąży! I właśnie przez to ubrała się tak, by jak najskrzętniej ukryć rosnący brzuszek. Wiosenne kolory i obszerny szalik stworzyły ciekawy look. A do tego jakże praktyczny! Niewprawne oko nie zauważyłoby jej ciąży!

Gratulujemy przyszłej mamie i czekamy na kolejne ciążowe stylizacje Kai.

Zobaczcie więcej zdjęć Kai Śródki w ciąży: