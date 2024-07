Okładka najnowszego tygodnika Do Rzeczy wywołuje skrajne emocje. Przedstawia Jarosława Kaczyńskiego jako superbohatera, ale uwaga - to nie jest żart…

Prezes PiS w błękitnym wdzianku z czerwoną peleryną wygląda niczym Superman, ale na piersi nie ma słynnego loga z literą S, ale polskie godło z Orłem Białym. Całość dopełniają - zacięta mina i zaciśnięte pięści. Choć mogło by się niektórym wydawać inaczej, nie chodziło o to, by wykpić prezesa rządzącej partii, wręcz przeciwnie. Tytuł mówi jasno: “Strach przed Polską”, a podtytuł: “Europejscy lewacy drżą przed naszą konserwatywną kontrrewolucją”.

Okładka budzi skrajne opinie. Komentatorzy prześcigają się w dowcipnych komentarzach, z których “grafik płakał, gdy to składał", jest całkiem delikatny… Powstały już nawet przeróbki...

Co na to sam prezes? Wiadomo, że Jarosław Kaczyński jest czytelnikiem tego kojarzonego z prawicą tygodnika, co pokazuje choćby w sejmowych ławach. Czy spodoba mu się taka wersja samego siebie? No cóż, pokazywał też, że ma poczucie humoru…

Jarosław Kaczyński też lubi się pośmiać.