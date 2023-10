Miała być tajemnica, ale Kaczyński wydał Kukiza. W tle ślub córki

Po tym co wydarzyło się w sejmie, czyli przegłosowaniu ustawy zwanej Lex TVN, na Pawła Kukiza i jego ugrupowanie Kukiz'15 wylała się fala negatywnych komentarzy. W krytycznej narracji szczególnie uczestniczą liczne gwiazdy, które jasno wypowiadają się na temat nagłej zmiany decyzji posłów Kukiza, przez którą właśnie do przegłosowania ustawy doszło. Wśród takich gwiazd są między innymi: Małgosia Rozenek i Radosław Majdan, Agata Młynarska czy Dorota Szelągowska. Co więcej, do wypowiedzi gwiazd postanowił dołączyć Jan Borysewicz, który z uwagi na swoją współpracę muzyczną z Pawłem Kukizem powiedział kilka rzeczy o byłym koledze. Jan Borysewicz krytykuje Pawła Kukiza, wraca wspomnieniami do wspólnej płyty Swego czasu wszyscy nucili wielki przebój lata 2003 "Bo tutaj jest, jak jest". Duet Borysewicz&Kukiz okazał się strzałem w dziesiątkę i przepisem na komercyjny, muzyczny sukces. Płyta, w której tytuł wpisano właśnie nazwiska wykonawców, szybko osiągnęła status złotej. Panowie jednak mimo takiego osiągnięcia nigdy nie nagrali żadnego kolejnego krążka. Współpraca muzyków widocznie nie układała się najlepiej, Jan Borysewicz dopiero teraz wyjaśnił dlaczego. Okazuje się, że, to, co wydarzyło się w sejmie z ustawą Lex TVN, nie było dla niego zaskoczeniem. Muzyk wydał krótki i bardzo ostry osąd byłego kolegi: Niestety ja nie jestem tym zaskoczony, bo nawet jak był moim kolegą to i tak nigdy nie można było na niego liczyć… - wyjaśnił krótko lider Lady Pank, po czym dodał: Boję się o moją Polskę. Znaczeniu jego słowom dodaje także zdjęcie, które muzyk dołączył do tych zdań. Jest to właśnie pamiętna okładka, owej płyty Borysewicz & Kukiz, na której muzyk wymazał nazwisko Kukiz. ...