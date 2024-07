Olga Kaczyńska na swój sukces pracuje bardzo ciężko, co zaczęło w końcu procentować. Najpierw zwyciężczyni II edycji "Top Model" pojechała do Londynu, gdzie wzięła udział w sesji dla brytyjskiego modowego magazynu, a później przeprowadziła się do Izraela. W Tel Avivie Olga zachwyciła swoją słowiańską urodą fotografów i została zaproszona do kilku sesji zdjęciowych. Jedynym warunkiem realizowania projektów było przefarbowanie włosów z jasnego blondu na kasztanowy.

Kilka tygodni temu, Kaczyńska swoją twarzą witała użytkowników oficjalnego serwisu hebrajskiego magazynu "Ramat Aviv", a teraz jej zdjęcia możemy podziwiać na łamach izraelskiego magazynu dla kobiet "Laisha Magazine". Zobacz: Izrael zachwycony Kaczyńską. Udała jej się ta sesja?