To już koniec przygody Renaty Kaczoruk z "Azja Express". Narzeczona Kuby Wojewódzkiego ostatecznie odpadła z programu razem ze swoją koleżanką Weroniką Budziło w 10. odcinku.

Burza już za nami???? czas na przemyślenia i podsumowania???? (...) Dziękuje za wspaniała wspólna przygodę☺️Dziękuje całej ekipie #azjaexpress, byliście TwARDZIELAMI????????????????????????

Kaczoruk przy okazji dodała, kto jest jej faworytem w programie i komu najbardziej kibicuje.

Ps. @mariakonarowska i @agnieszka_wlodarczyk_official trzymam za was kciuki #lovju ???????????? - napisała Kaczoruk na Instagramie po odpadnięciu z "Azja Express".

Przypomnijmy jeszcze raz, jak doszło do tego, że jedne z faworytek programu odpadły z show? Renata i Weronika dostały w 10. odcinku karę za to, że w poprzednim odcinku nie wykonały jednego z zadań. Dostały informację, że aby przejść do kolejnego odcinka, muszą dojechać na metę jako pierwsze lub drugie. Podczas wyścigu Michał Żurawski i Ludwik Borkowski oraz Pascal Brodnicki i Paweł Dobrzański zawarli sojusz i robili wszystko, żeby Renata i Weronika dojechały na metę jako trzecie. I choć Iza Miko i Leszek Stanek dojechali na metę jako ostatni, to Weronika i Renata pożegnały się z show.

Uważacie, że Kaczoruk i Budziło słusznie odpadły? A może jednak zawiązanie sojuszu uczestników było przesadą i narzeczona Wojewódzkiego powinna zostać w programie?

