Za nami 10. odcinek programu "Azja Express"! Z show pożegnały się Renata Kaczoruk i Weronika Budziło! To duże zaskoczenie, ponieważ nikt nie spodziewał się, że dziewczyna Kuby Wojewódzkiego pożegna się z show.

Renata Kaczoruk odpadła z Azja Express

Przez ostatnie odcinki "Azja Express" Renata Kaczoruk pokazała, że bardzo jej zależy na wygranej. Jak to się stało, że odpadła z show skoro była tak bardzo zdesperowana i szło jej bardzo dobrze? Renata i Weronika dostały w 10. odcinku karę za to, że w poprzednim odcinku nie wykonały jednego z zadań. Dostały informację, że aby przejść do kolejnego odcinka muszą dojechać na metę jako pierwsze lub drugie. Niestety podczas wyścigu Michał Żurawski i Ludwik Borkowski oraz Pascal Brodnicki i Paweł Dobrzański zawarli sojusz i zrobili wszystko, żeby Renata i Weronika dojechały na metę jako trzecie. I choć Iza Miko i Leszek Stanek dojechali na metę jako ostatni, to Weronika i Renata pożegnały się z show.

W programie pozostały już tylko cztery pary: Pascal Brodnicki i Paweł Dobrzański , Michał Żurawski i Ludwik Borkowski, Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska, Iza Miko i Leszek Stanek. W kolejnych odcinkach pary powalczą o wejście do finałowej trójki, a rywalizacja z pewnością będzie zacięta. Komu kibicujecie w programie "Azja Express"?

Jesteście zaskoczeni?

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska w 10 odcinku Azja Express