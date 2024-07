Wiemy, że gwiazdy chętnie wspierają wszelakie akcje charytatywne. Jedną z nich jest Justyna Steczkowska, która zawsze znajdzie czas by wesprzeć najbardziej potrzebujących, pomimo mnóstwa obowiązków. Choć artystka do tej pory pomagała głównie małym dzieciom, tym razem przejęła się losem zwierząt. Właśnie została ambasadorką fundacji "Pies Szuka Domu". By ją wypromować, wrzuciła na swojego Instagrama zdjęcie, gdzie pozuje ze... świnią.

Elegancka sukienka, niebotycznie wysokie szpilki i świnia. Tak niespodziewany widok mogła nam zaserwować tylko ona. Justyna Steczkowska zmartwiła się losem porzuconych i nieszczęśliwych zwierząt, zwróciła się więc do swoich fanów, by pomogli jej zbierać pieniądze wspierającą fundację, której jest twarzą.

Przyznajemy, że te zdjęcie bardzo nas urzekło.

