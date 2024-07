1 z 9

Wczoraj wieczorem odbył się wielki finał programu The Voice of Poland. Zwyciężczynią została podopieczna z grupy Justyny Steczkowskiej - Aleksandra Nizio. Dla artystki było to pierwsze zwycięstwo jej uczestnika w show. Ponadto, trzecie miejsce zdobył również jej uczeń - Gracjan Kalandyk. Diwa tego wieczoru zaprezentowała się w zjawiskowej sukni od Mario Menezi, w której błyszczała w przenośni i dosłownie. Artystka pojawiła się również na scenie, gdzie wraz z Włodkiem Pawlikiem wykonała piosenkę z filmu "Rosemarry’s Baby". Tak szczęśliwej i uśmiechniętej piosenkarki dawno nie widzieliśmy.

Tak Justyna zaprezentowała się w wielkim finale The Voice: