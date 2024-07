Koncerty Sylwestrowe są dla gwiazd nie tylko okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy, ale też dobrym momentem na rozpoczęcie nowego sezonu koncertowego. W zeszłym roku we Wrocławiu jedną z gwiazd, która zafundowała widzom taneczno-wokalny spektakl na europejskim poziomie była Justyna Steczkowska. Przypomnijmy: Steczkowska w cekinowych brwiach dała show we Wrocławiu

Fani artystki byli pewni, że i w tym roku ich idolka pojawi się na scenie Sylwestra 2014/2015 z Dwójką we Wrocławiu. Niestety, jak udało nam się ustalić, gwiazda ma na ten dzień zupełnie inne plany. Mijający rok był dla Justyny bardzo pracowity. Artystka wzięła udział w piątej edycji "The Voice of Poland", wydała również album "Anima", który promowała wielką trasą koncertową po całej Polsce. W ostatni dzień roku postanowiła więc odpocząć wraz z całą rodziną w domowym zaciszu:

Ubiegły rok dla Justyny to była praca praktycznie non-stop. The Voice, nowa płyta, teledyski, koncerty - nie miała zbyt wiele czasu, by móc całkowicie poświęcić się rodzinie. Postanowiła więc zrezygnować z wszelkich koncertów i występów do przyszłego roku. Fani jednak nie powinni się martwić . W 2015 roku Justynka wraca z koncertami i nowym muzycznym projektem, który będzie zaskoczeniem dla wszystkich. Warto czekać - mówi nam osoba z jej otoczenia

Żałujecie, że Justyna nie przywita z Wami 2015 roku?

Tak wyglądał ubiegłoroczny występ Justyny Steczkowskiej we Wrocławiu: