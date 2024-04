27 kwietnia w TVP obejrzeliśmy finał kolejnej, 7. edycji "The Voice Kids". Rywalizacja była naprawdę zacięta, a ostateczne zwycięstwo odniosła Michell z drużyny Nataszy Urbańskiej. Wygrana wywołała niemałe poruszenie w sieci... Fani nie pominęli też Cleo. O co poszło?

Zwycięstwo w "The Voice Kids" podzieliło widzów

Kolejna edycja muzycznego show TVP dobiegła końca, a z wygraną ze studia "The Voice Kids" wyszła Michell Siwak z drużyny prowadzonej przez Nataszę Urbańską. Nastolatka nie kryła wzruszenia, że to właśnie ona została okrzyknięta najlepszą wokalistką spośród wszystkich uczestników i uczestniczek programu.

Niestety, wygrana Michell rozgrzała sieć do czerwoności! Pojawiły się komentarze, że "show jest ustawione", a to inny uczestnik powinien zostać zwycięzcą:

Ustawione że ona wygrała, Nikodem zwyciężył 7 edycję The voice kids

Nie zrozumiałam ani jednego słowa które zaśpiewała

Osoba która wygrała moim zdaniem przekrzyczała cały występ, nie mogłam zrozumieć jak śpiewa po polsku. W tej edycji były o wiele lepsze głosy. Ale czas pokaże kto zrobi karierę

Spore grono fanów było jednak zachwyconych występem Michelle Siwak i stanęło za nią murem:

Z Michell było tak samo jak z Sarą James. Gdy tylko zaśpiewała na przesłuchaniach w ciemno wiadomo już było, że wygra całą edycję. Gratulacje Michell

Cała trójka jest super. Cała trójka zasługuje na zwycięstwo. Powinniśmy się cieszyć że mamy takie zdolne dzieciaki. Brawo!

Wielkie gratulacje totalnie zasługiwałaś na zwycięstwo było świetnie

Co ciekawe, nie tylko zwyciężczyni "The Voice Kids" wzbudziła sporo emocji w finałowym odcinku show. Również decyzja jednej z trenerek, Cleo, nie przypadła wszystkim widzom do gustu. Dlaczego? Wokalistka do finału ze swojej drużyny wybrała Olę Antoniak.

Wielu fanów w finałowych zmaganiach widziałoby jednak inną osobę - Mateusza Pierożka:

Pisać petycję o zwolnienie Cleo, ten chłopak jest diamentem. Mało który głos mnie wzrusza do łez, a jemu się udało, po 1 sekundzie ile emocji, a dziewczyny były na identycznym poziomie. Bitwa kto pokaże więcej sztuczek wokalnych - piszą fani.

A Wy, komu kibicowaliście?

