W jednym z ostatnich wywiadów Doda oceniła styl swoich rywalek. Jak zwykle była szczera i bezpośrednia. Wszystkich najbardziej zaskoczyły zachwyty nad Justyną Steczkowską. Nie jest przecież tajemnicą, że panie nie przepadają za sobą. Zobacz: Doda zachwycona stylem Justyny Steczkowskiej. Do Górniak i Rozenek ma sporo uwag

Ich konflikt trwa od momentu, kiedy to Justyna poprowadziła trzecią edycję show "Gwiazdy tańczą na lodzie", w którym jurorką była Doda. Wokalistki nie szczędziły sobie przykrych słów i mocnych aluzji.

Po zakończeniu programu, Justyna opowiadała o kulisach pracy z Dorotą.

Zobacz: Steczkowska o Dodzie: Czułam się jakbym dostała pięścią w twarz

Po latach, na oficjalnych galach, wciąż zdarzały im się wymowne sytuacje.

Zobacz także

Zobacz: Steczkowska sprowokowała Dodę na rozdaniu Róż Gali. Powiedziała, że...

Teraz wszystko się zmieniło. Jak Justyna zareagowała na komplementy Dody?

Nie wierzę, że to powiedziała (śmiech). To teraz mnie zaskoczyłaś, to bardzo pozytywna niespodzianka. Może idzie ku lepszemu? Nigdy nie oceniałam Doroty, i starałam się tego nie robić, chociaż rzeczywiście nie była miła, były chwile, kiedy było bardzo smutno, ale to minęło, poszło gdzieś. Ona robi swoje, ja swoje, i chyba tak jest najlepiej - mówi w rozmowie z lula.pl