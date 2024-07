O tym, że Doda i Agnieszka Szulim za sobą nie przepadają wiedzą już wszyscy. Panie, między którymi już pond rok temu doszło do awantury w Chorzowie, do dziś spotykają się w sądzie. Ostatnio o piosenkarce i prezenterce znowu zrobiło się głośno. Wszystko zaczęło się od zaczepki Dody podczas jednego z wywiadów. Doda stwierdziła wówczas, że „odkąd Agnieszka ma nową dziewczynę, jest taka bardziej butna". Gwiazda w ten sposób skomentowała związek Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka.

Na reakcję gwiazdy TVN nie trzeba było długo czekać. Agnieszka w jednym z wywiadów stwierdziła, że nie będzie komentować zachowania "gwiazdy festynu w Cycowie". Zobacz: Agnieszka Szulim o Dodzie:"Gwiazda festynu w Cycowie! Nie pogodzę się z kimś takim"

Słowa Agnieszki Szulim dotarły do Dody, która na swoim profilu na Facebooku postanowiła jej odpowiedzieć. Gwiazda wstawiła filmik z koncertu z Cycowa, na którym pokazuje swojej rywalce środkowy palec. Pod wideo pojawił się również wpis w którym tłumaczy, że nigdy nie odmawia grania dla swoich fanów, nawet jeśli są to festyny, czy miejscowości o zabawnych nazwach.



Od 17. roku życia koncertuję. Polskę zjechałam wzdłuż i wszerz, grając kilkukrotnie w tych samych miejscowościach. NIE DYSKRYMINUJĘ miejsc, które są małe albo nazywają sie zabawnie. WSZĘDZIE ludzie są tacy sami, a ja co weekend cieszę się ,że mogę się z nimi spotkać na scenie! Jestem z tego dumna! PS: dla wielkiej pani ze "stolycy" pozdro od Cycowa;)

Posted by Doda on 9 sierpnia 2015