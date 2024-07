Doda o Edycie Górniak:

Moim zdaniem artyści nie mają wieku i w ogóle nie powinni być oceniani przez pryzmat swojej metryczki, bo jest to niesprawiedliwe. Nawet 50- czy 60-letnia artystka ma prawo wyrażać się na scenie tak jak uważa. Nikt nie ma prawa mu mówić, że tobie to już nie przystoi, załóż garsonkę albo inaczej się ubieraj, bo dzieci patrzą. Artysta jest artystą, to jest zawód, który różni się swoimi prawami. Ktoś jej tutaj powiedział, że wygląda jak młoda Whitney Houston i ona w to uwierzyła ... Może warto dzielić artystów, na takich, którzy ubierają się na imprezy, na ścinaki i tacy, którzy przybierają kostium.