Justyna Pawlicka w pełni wykorzystała swoje pięć minut po zakończeniu trzeciej edycji "Top Model". Aspirująca modelka regularnie brała udział w sesjach zdjęciowych, komercyjnych pokazach i pojawiała się na branżowych imprezach. Ostatnio jednak trochę o niej przycichło, a ona sama dochodziła do zdrowia po wypadku. Przypomnijmy: Dramat gwiazdy Top Model. Miała groźny wypadek samochodowy

Celebrytka czuje się już dużo lepiej i wróciła do pracy. Jesienią do sprzedaży trafi kolekcja futer, które Justyna pomogła zaprojektować. Wiedzie jej się też w życiu prywatnym - Pawlicka pochwaliła się na Facebooku nowym chłopakiem. Tajemniczy Przemek to dobrze zbudowany brunet w typie twardziela, za którym modelka chyba przepada najbardziej. Niedługo start sezonu, może para pojawi się razem na salonach.

