Niewątpliwie zarówno dla TVN jak dla telewizji Polsat ich flagowe muzyczne programy były jednym z najważniejszych przedsięwzięć wiosennej ramówki. Ponieważ dobiegają końca przyszedł czas podsumować.

Wojtek Łozowski z polsatowskiego "Must be the music" postanowił się wypowiedzieć o jury z konkurencyjnej stacji.



- Oglądałem brytyjską wersję "X-Factor" i bardzo mi się podobała. Nie chcę porównywać "Must be the music" i "X-Factor". Ale moim zdaniem jury w naszym programie jest bardziej merytoryczne. Wszyscy jesteśmy zawodowo na co dzień związani z muzyką. To nas wyróżnia na tle innych programów - powiedział Łozo w "Show".

A Wam, które jury bardziej przypadło do gustu?

