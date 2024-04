Julia Kuczyńska "Maffashion" to znana influencerka i blogerka modowa, która idealnie odnalazła się w "Tańcu z Gwiazdami". U boku swojego tanecznego partnera Michała Danilczuka czuje się niczym ryba w wodzie, co widać po jej występach. Pierwszy taniec w ósmym odcinku czternastej edycji show "TzG" wypadł znakomicie. Maff zdobyła od jury cztery dziesiątki.

Julia Kuczyńska znana bliżej jako "Maffashion" miała trudne zadanie, aby przebić swój pierwszy dzisiejszy taniec w show "Taniec z Gwiazdami". Drugi występ wykonała z partnerem tanecznym Michalem Danilczukiem i ze swoją przyjaciółką Kasią, z którą łączy ją niesamowita wieź od ponad dziesięciu lat.

Salsa, którą zatańczyło trio, było niezwykle ciekawe. Michał Danilczuk poprowadził Maffashion i Kasię zawodowo, ale to końcówka występu zrobiła całą robotę, kiedy to Danilczuk wylądował

Po pierwsze Kasia pojechałaś. A we dwie zrobiłyście to co trzeba czasami z mężczyzną zrobić - rzucić go na podłogę

- dodała swój żart Ewa Kasprzyk.