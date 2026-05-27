Joanna Koroniewska właśnie kończy 48. lat. Gwiazda opublikowała specjalną, urodzinową rolkę i podziękowała fanom za życzenia. Zaznaczyła również, że jest obecnie w najlepszym momencie swojego życia.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor podbijają polski internet

Joanna Koroniewska wraz z mężem Maciejem Dowborem od kilku lat należy do najaktywniejszych polskich par w internecie. Małżonkowie prowadzą wspólny profil i projekt "Dowbory Be Happy", gdzie publikują humorystyczne nagrania, krótkie scenki z życia oraz lekkie, autoironiczne treści o relacjach i codzienności. Ich działalność w sieci narodziła się w czasie pandemii i szybko przerodziła się w rozpoznawalną markę, która przyciąga miliony odbiorców i zbudowała im ogromną popularność poza telewizją.

W swoich materiałach Koroniewska i Dowbor często stawiają na naturalność, dystans do siebie i brak idealizowania rzeczywistości. Aktorka chętnie pokazuje mniej "wygładzone" oblicze życia rodzinnego, podkreślając, że nie wszystko musi być perfekcyjne, by było wartościowe. Dzięki temu zyskali opinię pary autentycznej i bliskiej ludziom, a ich treści w mediach społecznościowych są odbierane jako szczere i pozbawione sztuczności.

Tak Joanna Koroniewska świętuje 48. urodziny

Na Instagramie Joanny Koroniewskiej pojawiło się wyjątkowe nagranie przygotowane z okazji jej 48. urodzin. Na krótkim wideo aktorka promienieje radością, tańcząc z dużą swobodą i dobrym humorem, a w dłoniach trzyma okazały bukiet kwiatów.

Dziś kończę 48 lat i jestem w najlepszym momencie swojego życia. Znam swoją wartość. Doceniam to co mam! Stworzyłam sobie wspaniałą rodzinę, która daje mi spełnienie. W końcu postawiłam w życiu na prawdziwe priorytety! napisała Koroniewska.

Gwiazda "M jak miłość" nie byłaby sobą, gdyby nie dodała do urodzinowego nagrania humorystycznego akcentu.

I w sumie wszystko się zgadza tylko… Mój mąż przeżywa, że sypia z kobietą, która żyje dłużej niż istniała Niemiecka Republika Demokratyczna. Ale to już jego problem dodała.

W opisie nagrania aktorka podziękowała fanom za wszystkie urodzinowe życzenia, a przy okazji zdradziła, że widoczny w wideo bukiet otrzymała od swojego męża. Z okazji urodzin składamy Joannie Koroniewskiej najserdeczniejsze życzenia.

