Joanna Kołaczkowska dziś skończyłaby 60 lat. Wpis jej przyjaciół z "Hrabi" porusza do łez
Przyjaciele i fani nie zapominają o Joannie Kołaczkowskiej, która dziś obchodziłaby swoje 60. urodziny. Z tej okazji członkowie kabaretu "Hrabi" zamieścili w mediach społecznościowych poruszający wpis, którym oddali jej hołd. Internauci nie kryli wzruszenia. Te słowa poruszają do łez.
Joanna Kołaczkowska przez wiele lat była nieodłączną częścią kabaretu "Hrabi", z którym tworzyła wyjątkowe projekty sceniczne. Jej współpraca z grupą trwała aż do momentu, gdy choroba nowotworowa przerwała jej życie. Dziś Joanna Kołaczkowska skończyłaby 60 lat i z tej okazji przyjaciele z kabaretu zdecydowali się wrócić pamięcią do wspólnych chwil. Opublikowali w mediach społecznościowych poruszające wspomnienie o artystce.
Joanna Kołaczkowska świętowałaby dziś 60. urodziny
22 czerwca Joanna Kołaczkowska świętowałaby swoje 60. urodziny. Urodzona w 1966 roku w Polkowicach artystka przez lata była jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny kabaretowej, zachwycając publiczność wyjątkowym talentem i niepowtarzalnym poczuciem humoru. Choć zmarła 17 lipca 2025 roku po walce z chorobą nowotworową, jej dorobek artystyczny wciąż pozostaje żywy w pamięci widzów. Teraz przyjaciele z kabaretu "Hrabi" postanowili uczcić jej pamięć, publikując w mediach społecznościowych poruszający wpis.
Dziś skończyłabyś 60 lat. Być może Twoje urodziny świętowalibyśmy gdzieś w trasie, między jednym występem a drugim, w hotelowym pokoju. Jak co roku długo zastanawialibyśmy się, co Ci kupić. To nigdy nie było łatwe
Następnie przyjaciele Kołaczkowskiej opisali, jak prawdopodobnie spędzaliby wspólnie ten wyjątkowy dzień.
Wieczorem usiedlibyśmy w hotelowym pokoju i wznieśli toast za zdrowie Pani Asi. Udawalibyśmy podstarzałych, trochę tandetnych lowelasów, a Ty zanosiłabyś się swoim charakterystycznym śmiechem. I właśnie o ten śmiech chodziłoby najbardziej. O ten moment, kiedy wszyscy czuliśmy, że świat jest na swoim miejscu
Członkowie "Hrabi" nie ukrywają tęsknoty za swoją koleżanką z kabaretu.
Bardzo nam Ciebie brakuje. Ale uczymy się żyć dalej. Uczymy się na nowo wypełniać garderobę śmiechem. Jeszcze ostrożnie, jeszcze trochę nieśmiało. Coraz częściej jednak łapiemy się na tym, że w tym śmiechu jest też coś od Ciebie. Jakbyś zostawiła go nam na przechowanie. I dlatego dziś, zamiast smutku, chcemy wznieść toast za wszystkie chwile, które dzięki Tobie stały się piękniejsze. Za Ciebie, Aśka. I za ten śmiech, który wciąż z nami jest
Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła całym krajem
Odejście artystki było ogromnym ciosem dla polskiej sceny kabaretowej i jej fanów. Uwielbiana Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku w wieku 59 lat po ciężkiej chorobie nowotworowej, z którą zmagała się przez kilka miesięcy. Informacja o jej odejściu została przekazana przez współpracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych i natychmiast obiegła cały kraj, wywołując falę smutku.
Wspomnienia o artystce szybko zalały internet - żegnali ją zarówno fani, jak i środowisko artystyczne, podkreślając jej wyjątkowy talent, charyzmę i ogromne poczucie humoru. Kołaczkowska przez lata była jedną z najważniejszych postaci Kabaretu Hrabi, a jej odejście pozostawiło w polskiej kulturze ogromną pustkę. Pogrzeb odbył się 28 lipca 2025 roku i zgromadził tłumy żałobników, co tylko potwierdziło, jak wielką popularnością i sympatią się cieszyła.
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