Julia Wieniawa kilka tygodni temu zdała egzamin na prawo jazdy, zaraz potem kupiła swoje pierwsze auto - postawiła oczywiście na luksusowe Porsche, które może kosztować nawet 300 tysięcy złotych. A jakim jest kierowcą? O tym opowiedział nam jej chłopak, Nikodem Rozbicki!

Jakim kierowcą jest Julia Wieniawa?

Julia Wieniawa doskonale czuje się za kierownicą swojego stylowego Porsche. Jednak mocno niekomfortowe dla gwiazdy jest to, że często jest śledzona przez paparazzi, co na drodze może stwarzać ogromne niebezpieczeństwo. Co o tym sądzi jej partner, Nikodem Rozbicki? W rozmowie z Party.pl aktor zdradził, jak czuje się w roli pasażera, gdy Julia Wieniawa prowadzi samochód:

Julka dobrze jeździ, jestem z niej bardzo dumny, rzadko jestem pasażerem, ale jak mi się zdarza to czuje się bardzo bezpiecznie i uważam, że jest dobrym kierowcą - mówi nam Rozbicki.

Zobaczcie naszą rozmowę z Nikodemem.

