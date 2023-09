Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki to jedna z najgorętszych par w show-biznesie. Ich relacją trwa już ponad dwa lata i choć nie ominęły ich spekulacje na temat kryzysu w związku, to właśnie udowadniają, że ich uczucie jest nadal gorące. Para została przyłapana w centrum Warszawy i widać, że nie szczędzili sobie czułości podczas spaceru... Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki na randce spacerują po Warszawie Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki początkowo trzymali swoją relację w tajemnicy i nie komentowali plotek na temat ich związku. Ostatecznie jednak zdecydowali się oficjalnie opublikować wspólne zdjęcia i od tego czasu niezmiennie są razem i wspierają się w kolejnych projektach. Niedawno Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki świętowali 23. urodziny aktorki i a teraz spędzali czas w jednym z najmodniejszych punktów na mapie Warszawy, czyli na Placu Zbawiciela. Zakochani wybrali się na spacer, podczas którego nie szczędzili sobie czułości, a ich pocałunki zostały uwiecznione na zdjęciach przez czujne oko paparazzi. Zobacz także: Zamyślona Julia Wieniawa pędzi do kosmetyczki. Nowe zdjęcia paparazzi Podczas spaceru Julia Wieniawa nie zapomniała o sprawdzeniu powiadomień na swoim smartfonie. Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia aktorki i jej partnera. Oboje nie lubią obnosić się ze swoim uczuciem w mediach. Jak widać wychodzi im to na dobre a ich relacja ma się coraz lepiej. Zobacz także: Partnerka Macieja Orłosia wbiła szpilę Julii Wieniawie! Chodzi o sukienkę gwiazdy: "Serio?!" Ostatni czas dla Julii Wieniawy był bardzo intensywny. Fani mogli poznać ją bliżej od muzycznej strony. Latem zagrała niemal na wszystkich największych festiwalach. Zaliczyła także debiut telewizyjny jako piosenkarka. Julia Wieniawa została skrytykowana podczas Earth Festivalu 2022 . Media rozpisywały się...