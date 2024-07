Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki to dość ukryta para show-biznesu. Zakochani mało mówią o swoim związku publicznie, rzadko też publikują swoje wspólne, romantyczne zdjęcia. Oczywiście pojawiają się od czasu do czasu na ściankach, ale próżno oczekiwać od nich pocałunków w blasku fleszy. Nic więc dziwnego, że Julia Wieniawa postanowiła "przemycić" swój prezent podczas wyjątkowego koncertu na Orange Warsaw Festival. Ale to jeszcze nie był koniec niespodzianek!

Julia Wieniawa zaskoczyła Nikodema Rozbickiego

Julia Wieniawa ma za sobą naprawdę udany koncert o którym długo rozpisywano się w mediach. Po występie wokalistka została nawet okrzyknięta polską Arianą Grande i trudno się temu dziwić. Oprócz wokalnych umiejętności Julia Wieniawa zaprezentowała show z prawdziwego zdarzenia, bo zdecydowała się na naprawdę trudną choreografię. Jak się okazuje podczas występu przygotowała pewną niespodziankę dla ukochanego, który miał w tym dniu urodziny. Tylko spostrzegawczy mogli to zauważyć! A co wokalistka podarowała Nikodemowi Rozbickiemu w prezencie? Dowiecie się z wideo powyżej!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są ze sobą od półtora roku, ale znają się dużo dłużej. Ich drogi zawsze się przeplatały, jednak chwilę musieli poczekać na swoją miłość. Po swoich dwóch medialnych związkach Julia Wieniawa jest niezwykle ostrożna i dba o prywatność swojego związku.