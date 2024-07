Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli niegdyś nierozłączni. Para spotykała się od 2018 roku, jednak jakiś czas temu postanowili się rozstać, żeby w 2022 roku ponownie ich drogi się skrzyżowały. Niedawno Julia Wieniawa potwierdziła jednak, że jej związek z Nikodemem jest już przeszłością. Po kilku tygodniach od rozstania dodała zdjęcie, a jego opis zastanawia! Czy to nowa miłość Julii?

Julia Wieniawa z tajemniczym mężczyzną

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są razem. Julia potwierdziła doniesienia w jednym z wywiadów, a fani zauważyli, że temat byłego partnera sprawia jej ból i niewykluczone, że jest to spowodowane uczuciami do Nikodema. Teraz wygląda na to, że Julia Wieniawa zaczęła odżywać po rozstaniu i postanowiła udać się w podróż kamperem ze znajomymi. Fanów zapewne zastanawia jedno ze zdjęć, które artystka postanowiła dodać na swoje InstaStory. Celebrytka pokazała zdjęcie tajemniczego mężczyzny i napisała jedno wymowne słowo:

Kocham

Prawdopodobnie jest to przyjaciel Julii Wieniawy i para nie ma ze sobą relacji romantycznej, a na zdjęciu mężczyzna pozuje z inną dziewczyną.

@juliawieniawa

Co ciekawe, w ostatnim czasie w życiu Julii Wieniawy dzieje się wiele dobrego. Nie dość, że obecnie przebywa na wakacjach z grupą znajomych to jeszcze niedawno pochwaliła się fanom, że kupiła mieszkanie! To już kolejna nieruchomość Julii Wieniawy.

Właśnie odebrałam klucze do mojego nowego, świeżo wyremontowanego mieszkania. Zawsze marzyłam o małej perełce w starej kamienicy. Planuję je wynająć, chociaż tak mi się podoba, że chyba sama tu chwilę pomieszkam - wyznała wówczas Wieniawa.

Instagram/Julia Wieniawa

Co ciekawe, związek Nikodema Rozbickiego i Julii Wieniawy zakończył się prawdopodobnie przez odległość. Aktor jakiś czas temu postanowił wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych.

Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi - w zasadzie są już tylko przyjaciółmi (...) Każde z nich rozumie, że to drugie ma swoje potrzeby. Kontakty online tego nie załatwią - zdradził informator SE.pl

Myślicie, że Julia wciąż przeżywa rozstanie z Nikodemem?

