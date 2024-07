Julia Pietrucha pojawiła się na konferencji prasowej serialu "Blondynka", emitowanego przez TVP1. Aktorka, która powraca z kolejnym sezonem, już jesienią 2013 na spotkaniu z dziennikarzami wyglądała dość...średnio.

Julia Pietrucha na konferencji prasowej "Blodnynki" pojawiła się w dżinsach, koturnach, pristym topie i krótkiej marynarce w drobną kratkę. Wszystko byłoby ok, ale w połączeniu cały look bardziej pasuje do codziennej pracy w biurze niż na spotkanie medialne. Widziałyśmy Julię w o wiele lepszej formie stylizacyjnej, więc co się stało tym razem?

