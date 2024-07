Julia Chmielnik, była żona Huberta Urbańskiego, jest znowu zakochana. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że po głośnym rozwodzie z Urbańskim (Czytaj: Była żona Urbańskiego odpwiada mu na oczernające ją zarzuty) Chmielnik jest kimś zauroczona. Ale teraz dyrygentka i nauczycielka emisji głosu w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” potwierdziła swoją miłość na Facebooku.

Kim jest nowy ukochany Chmielnik? To kierownik produkcji filmowo-telewizyjnej Wojciech Pajonk. Ma 34 lata (tyle samo co Julia), pochodzi z Chorzowa i podobnie jak Julia ma dziecko z poprzedniego związku. Podobno właśnie rozmowy o dzieciach bardzo ich zbliżyły.

Para poznała się na planie programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i już od około roku czuli do siebie coś więcej niż przyjaźń. Jednak Julia nie chciała, by rozpisywano się o jej życiu uczuciowym, więc dobrze się kryła. Czyżby Julia zdecydowała się ujawnić prawdę po tym jak Hubert Urbański zapałał nagłymi uczuciami do Joanny Majstrak? Jedno jest pewne, półtora roku po rozwodzie, Chmielnik i Urbański układają sobie życie na nowo. A jedyne co ich łączy to sześcioletnia Stefania i czteroletnia Danusia.