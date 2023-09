Hubert Urbański pokazał na Facebooku zdjęcie, na którym widać, że został pobity! Przez kogo? Dlaczego? Prezenter na swoim profilu napisał: "Ostatnio, co przyjeżdżam na plan "Pierwszej miłości", to w scenariuszu jest, że ktoś mnie bije!!! Coś mi chcą przez to powiedzieć???!". Kilka miesięcy temu Hubert Urbański dołączył do obsady serialu "Pierwsza miłość" , specjalnie na życzenie fanów serialu i producentów. Została dla niego napisana rola - bezwzględnego biznesmena Damiana, który nie cofnie się przed niczym, żeby powiększyć swój majątek. Najwyraźniej jego bohater właśnie oberwał za swoje zachowanie... (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Ostatnio, co przyjeżdżam na plan "Pierwszej miłości", to w scenariuszu jest, że ktoś mnie bije!!! Coś mi chcą przez to powiedzieć???!󾰕 Posted by Hubert Urbański on 16 grudnia 2015 (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Posted by Hubert Urbański on 11 październik 2015 Hubert Urbański na zakupach z córką Hubert Urbański z córkami w galerii Hubert Urbański na pokazie Tomasza Ossolińskiego