Podobno po zwolnieniu aż pięciu prowadzących z "Dzień dobry TVN" i metamorfozie studia wyniki oglądalności wciąż nie są satysfakcjonujące. W mediach pojawiły się znane nazwiska, które mogłyby ich zastąpić — plotki jednak ucichły. Teraz serwis ShowNews donosi, że stacja bierze pod uwagę zatrudnienie nowego prowadzącego, którym ma być Hubert Urbański. Prezenter od lat jest związany z programem "Milionerzy", który cieszy się ogromną popularnością. Stacja podobno ma nadzieje, że jego osoba wpłynie na wyniki oglądalności.

Rewolucje w "Dzień dobry TVN" odbyły się szerokim echem w mediach. W czerwcu śniadaniówka pożegnała aż pięciu prowadzących: Annę Kalczyńską, Andrzeja Sołysia, Agnieszke Wozniak-Starak, Małgorzate Ohme i Małgorzate Rozenek. W mediach wciąż pojawiały się ciągłe domysły, na temat tego, kto pojawi się na ich miejsce. Martyna Wojciechowska i Katarzyna Bosacka znajdowały się na liście, co z czasem okazało się tylko plotką. Teraz tajemnicze źródło portalu ShowNews ujawniło, że do grona prowadzących śniadaniówki TVN, ma dołączyć Hubert Urbański, który już od wielu lat prowadzi "Milionerów". Chcielibyście zobaczyć prezentera w takiej roli?

Generalnie władze stacji mają problem, bo program zrobił się słaby. Nie ma prowadzących z charyzmą. Jedynie Dorota Wellman i Marcin Prokop ciągną oglądalność. A Hubert Urbański to klasa sama w sobie — zarówno pod względem dziennikarskim, jak i komercyjnym. Potrafi utrzymać wyniki oglądalności ''Milionerów'' na satysfakcjonującym poziomie. Hubert jest już po próbach kamerowych, które wypadły świetnie

Osoba z redakcji programu wyznała, że sytuacja finansowa również nie ma się najlepiej, a na każdym rogu pojawiają się kolejne oszczędności.

Nastroje w redakcji nie są optymistyczne. Nowe studio wygląda słabo. Wszędzie szuka się oszczędności. Nawet wprowadzenie newsów do ''DDTVN'' to zabieg, żeby zapchać dziurę i ciąć koszty. Dzięki temu oszczędza się na robieniu innych materiałów, a wiadomości i tak przygotowuje TVN24. Więc jest tanio, ale niestety tanio to wygląda

— mówi ShowNews osoba z redakcji programu.