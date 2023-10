Choć Sonia Bohosiewicz z chęcią opowiada o zawodowych zobowiązaniach, rzadko kiedy ujawnia szczegóły z prywatnego życia. Jedynie od lat było wiadomo, że tworzy związek małżeński z mężczyzną, z którym wychowuje dwójkę dzieci. Niedawno opowiedziała jednak o ich rozstaniu, a teraz obwieściła, że znów jest zakochana.

Sonia Bohosiewicz wyszła za mąż w 2008 roku za Pawła Majewskiego, syna reżysera Janusza Majewskiego i fotografki Zofii Nasierowskiej. Przez lata tworzyli udany związek i doczekali się nawet dwójki dzieci. Pierwszy z synów, Teodor, przyszedł na świat w 2009 roku. Drugi pojawił się na świecie trzy lata później. Choć aktorka nie opowiadała o szczegółach ich relacji w prasie, publikowała w mediach społecznościowych ujęcia ze wspólnych wakacji, które pozwalały sądzić, że w małżeństwie jest wszystko w najlepszym porządku. Okazało się jednak inaczej. Chwile zwątpienia nadeszły w czasie pandemii. To wtedy uświadomiła sobie, że "czas to jedna z tych rzeczy, których nie da się kupić".

Ta informacja przez długi czas pozostawała w ukryciu, ponieważ aktorka nie zerwała kontaktu z byłym mężem. Wspólnie wybrali się nawet na narty wraz z dziećmi - gwiazda zakończyła bowiem związek z partnerem w pokojowej atmosferze. Teraz jednak wydaje się, że nie była długo singielką. Sonia Bohosiewicz w środę 12 lipca opublikowała zdjęcie z plaży w Łebie, na którym trzyma za rękę tajemniczego mężczyznę. Fotografię opatrzyła cytatem z piosenki pt. "L-O-V-E", którą wykonywał Nat King Cole.

- L is for the way you look at me, O is for the only one I see, V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore can - napisała.