Hubert Urbański zazwyczaj pokazuje się w swoich mediach społecznościowych z uśmiechem na twarzy. Tym razem jednak było inaczej. Prowadzący „Milionerów” zaniepokoił odbiorców nowym zdjęciem. O co chodzi? Sami zobaczcie i poznajcie szczegóły!

Hubert Urbański zaniepokoił fanów

W ostatnim czasie znowu jest głośno na temat uwielbianego prowadzącego. Jakiś czas temu Hubert Urbański zaskoczył metamorfozą na ramówce TVN. Wówczas okazało się, że gwiazdor postawił na wizerunkowe zmiany - zapuścił bujną brodę i pokazał wąsa. Z kolei wraz z rozpoczęciem jesiennego sezonu w telewizji, ponownie możemy go oglądać na szklanym ekranie, w programie „Milionerzy”, który nieustannie wzbudza duże emocje. Podobnie jak zdjęcie, jakie wylądowało na instagramowym profilu prowadzącego.

Ostatnio Hubert Urbański pokazał na swoim Instagramie smutne zdjęcie. Wówczas jego fani nie ukrywali, że są zaniepokojeni. Nie inaczej było tym razem, kiedy w jego mediach społecznościowych wylądowała fotografia, na której ten jest... poturbowany. Do tego stopnia, że jego marynarka nie leży na swoim miejscu! Okazuje się jednak, że widzowie nie mają się o co martwić, bo nowe zdjęcie gwiazdora to jedynie żart, nawiązujący do programu „Milionerzy”:

A ty co zrobiłeś, żeby wygrać u nas 2000000?! zapytał Urbański.

Pod postem Huberta Urbańskiego posypały się liczne komentarze fanów:

Panie Hubercie, do tego kadru pasuje fragment jednego, głośnego przeboju Braci Figo Fagot. Ciekawe, czy wie Pan który.

Nowa moda ?

Genialne zdjęcie