Wieczorem w Polsacie kolejny castingowy odcinek szóstej edycji "Must Be the Music". W programie zobaczymy jedne z ostatnich występów, które zadecydują o tym, kto przejdzie do następnego etapu. Dziś na szczególną uwagę zasługuje Julia Bernad.

Młoda wokalistka mówi, myśli i śpiewa po japońsku, a jej fascynacja tym krajem rozpoczęła się od mangi, o czym może świadczyć m.in. jej sceniczna stylizacja. Julia dobrze jest znana internautom. Na YouTubie posiada swój kanał, na który pod nickiem Aralka uczy języka polskiego Japończyków oraz zamieszcza śpiewane przez siebie piosenki.

Ponadto uczestniczka wzięła udział w najstarszym talent show w japońskiej telewizji "Nodojiman: The World", zajmując wysokie 4 miejsce. Wokalistka w na castingu do „Must Be the music” zaśpiewała "Kago Ai". O tym, jak jurorzy zareagowali na jej występ przekonacie się już dziś po 20.

