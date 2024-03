Zerowy odcinek z wizytówkami uczestników 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" zobaczymy tradycyjnie w Niedzielę Wielkanocną o 21:20. Marta Manowska właśnie oficjalnie ogłosiła tę informację i podzieliła się też zaskakującą informacją na temat nowej edycji. W zerowym odcinku na widzów będzie czekała nie lada gratka. Takiej edycji jeszcze nie było!

Program "Rolnik szuka żony" od pierwszego sezonu cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród widzów i choć formuła pozostaje niezmienna, to każda edycja jest zupełnie inna. Początkowo program był zdominowany przez rolników, którzy szukali drugiej połówki w programie, ale od 2. edycji to się zmieniło i w 2015 roku widzowie mogli zobaczyć Annę Michalską, która przetarła szlaki dla kolejnych rolniczek. Z kolei w 8. sezonie uczucia szukały aż dwie rolniczki: Kamila i Elżbieta i podobnie było w 10. edycji, gdzie wśród uczestników były też: Anna i Agnieszka. Teraz po raz pierwszy w historii polskiej edycji "Rolnika" w wizytówce pojawią się aż 3 kobiety!