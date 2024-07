W Polsce zaczyna się powoli okres jesiennej słoty. Pogoda za oknem z każdym dniem nie zachęca do wychodzenia z domu, a wieczorami zaczynamy tęsknić za ciepłymi letnimi dniami. Jeśli ktoś nie miał jeszcze wakacji, to teraz jest idealny moment, aby się dogrzać. Ostatnio z tej opcji skorzystała Jula, która po pracowitym sezonie koncertowym udała się do Egiptu.

Reklama

Piosenkarka nie lubi się chwalić życiem prywatnym. Jednak na swoim Facebooku zamieściła dwie fotki z urlopu. Jula w ten sposób chciała przesłać swoim fanom trochę słońca. Na zdjęciach widzimy jak wokalistka opala się i w stroju kąpielowym pływa na materacu w basenie oraz jeździ kładem po pustyni.

- Czemu wakacje tak szybko się kończą?:( Pełna wspaniałych wrażeń i wspaniałej pogody, ludzi wróciłam do zimnej rzeczywistości Czas zabrać się do pracy! Buziaki - skomentowała fotki wokalistka.

Po takim wypoczynku Jula z nową energią po powrocie do Polski z pewnością zabierze się do pracy nad wyczekiwaną przez fanów drugą płytę.

Zobacz: Jula pokazała się bez makijażu... na prośbę fanek

Zobacz także

Reklama

Jula chwali się swoją garderobą: