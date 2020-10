Blanka Lipińska po rozstaniu z Baronem szaleje na wakacjach w Egipcie! Kto ją wspiera najbardziej?

To już pewne - Blanka Lipińska i Aleksander Baron nie są parą! Wczoraj autorka "365 dni" opublikowała na Instagramie obszerną relację z podróży do Egiptu, w którą miała wybrać się razem z muzykiem. Na pytania Internautów, dlaczego poleciała sama, pisarka odpowiedziała, żeby to pytanie kierować do Barona, bo to on nie poleciał. Muzyk z kolei na swoim Instastories wyjaśnił, że każde z nich miało inne plany na odpoczynek i on teraz skupia się na pracy w studio i samorealizacji. Teraz wszystko stało się jasne i już wiadomo, że 8-miesięczny związek Blanki Lipińskiej i Barona właśnie się zakończył!

Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem. To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie. - powiedziała Blanka Lipińska w oświadczeniu wydanym dla Gali.pl

Związek Blanki Lipińskiej i Aleksandra Barona trwał ponad osiem miesięcy i było o nim naprawdę głośno, zresztą jak o każdej relacji muzyka. Teraz każde z nich postanowiło na swój sposób odreagować rozstanie. Baron rzucił się w wir pracy nad kolejnymi projektami, również muzycznymi, a Blanka wypoczywa w słonecznym Egipcie wśród przyjaciół, którzy wspierają ją w tym trudnym czasie.

Autorka "365 dni" miło spędza czas na plaży, uprawia sporty wodne, z których słynie El Gouna, a ostatnio zdecydowała się na wychodne i postanowiła poznać nocne życie w Egipcie.

Mamy dzisiaj wychodne, El Gouna to nie tylko kite surfing. To jest też bardzo bogate życie nocne. To ja idę wytuszować oko i cisnę na miasto. W końcu jest poniedziałek. - wyznała szczerze Blanka Lipińska na Instastories.

Ostatecznie przyznała, że o 22.00 była już w domu. Być może na szalone imprezy jest jeszcze zbyt wcześnie:

Ta sroga impreza skończyła się o 22.00

Blanka Lipińska, kiedy nie spędza czasu z przyjaciółmi ogląda wieczorami seriale i cieszy się piękną pogodą.