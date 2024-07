Jolanta Kwaśniewska w rozbieranej sesji w "Playboyu"? Marcin Meller, który był redaktorem naczelnym pisma dla panów przez wiele, wiele lat zdradził, że właśnie tego chcieli Polacy! O tym pomyśle dziennikarz, który dzisiaj prowadzi "Dzień Dobry TVN" z Magdą Mołek, opowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Okazuje się, że pierwsza dama wzbudzała mnóstwo emocji:

Ostatecznie jednak Jolancie Kwaśniewskiej nie złożono propozycji, a kilka lat później dziennikarz dowiedział się, jak żona Aleksandra Kwaśniewskiego zareagowała na słowa, które padły u Kuby Wojewódzkiego. Okazuje się, że bardzo pozytywnie, a o tym opowiedziała mu córka pierwszej damy, Aleksandra Kwaśniewska:

Zacząłem ją przepraszać, mówiłem, że mi głupio po tym numerze. A ona na to: "No co ty, oglądałam ten odcinek z mamą, gdy to usłyszała cała się podbudowała i się ucieszyła.