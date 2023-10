13 lipca Jolanta Kwaśniewska pożegnała postać ważną nie tylko dla niej, ale również jej fundacji "Porozumienie bez barier". Była pierwsza dama, żona Aleksandra Kwaśniewskiego od lat współpracuje z różnymi artystami i działaczami, by nieść pomoc potrzebującym. Jedną z takich osób była Kaya Mirecka-Ploss, która przyjaźniła się z małżonką byłego prezydenta.

Reklama

Jolatna Kwaśniewska żegna przyjaciółkę

Jolanta Kwaśniewska i projektantka Kaya Mirecka-Ploss wspólnie działały w ramach społecznych. Za pośrednictwem strony swojej fundacji była pierwsza dama poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci artystki. Przyjaciółka żony Aleksandra Kwaśniewskiego odeszła w wieku 94 lat.

- Odeszła niezwykła osoba — Kaya Mirecka-Ploss — pisarka, projektantka mody, działaczka społeczna, Ślązaczka. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci. Była Przyjacielem Fundacji i niosła bezinteresowną pomoc. To z Nią Fundacja realizowała nie jeden, a liczne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych dla dzieci, których ojcowie (górnicy, żołnierze, policjanci, strażacy, ratownicy, marynarze, lotnicy) zginęli podczas pełnienia służbowych obowiązków. To wszystko w ramach programu Fundacji Otwórzmy Dzieciom Świat — czytamy w komunikacie fundacji "Porozumienie bez barier".

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Jakub Ulewicz z "M jak miłość" osierocił 8-letnią córkę Sonię. Trwa zbiórka na pomoc

Osoby związane z fundacją podziękowały za zaangażowanie projektantki i złożyły kondolencje najbliższej rodzinie Kai Mireckiej-Ploss.

- Zachowujemy tę Niezwykłą Kobietę na zawsze we wdzięcznej pamięci. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy się spotkać na wspólnej drodze. Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci — dodano.

Kaya Mirecka-Ploss, właściwie Hanna Adela Czech była nie tylko projektantką, ale również pisarką i działaczką społeczną. Artystka dużą część swojego życia spędziła na emigracji w Anglii. Zaraz po powrocie do ojczyzny zaczęła rozwijać rynek modowy nad Wisłą. Odegrała dużą rolę m.in. w otwieraniu sklepów Mody Polskiej.

Działaczka trafiła do więzienia w 1960 roku. Wówczas pomocną dłoń wyciągnął do niej Leon Kruczkowski, dzięki czemu po paru tygodniach Kaya Mirecka-Ploss opuściła areszt. Po przykrych doświadczeniach w 1966 znów postanowiła uciec z Polski. Tym razem przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkała na stałe.

Zobacz także: Nie żyje Miriam Aleksandrowicz. Legenda polskiego dubbingu zmarła w wieku 65 lat

Za oceanem doceniono zaangażowanie Kai Mireckiej-Ploss. W 1991 roku projektantka została Dyrektorem Wykonawczym Amerykańskiego Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie. Natomiast za współpracę z fundacją "Porozumienie bez barier" uhonorowano ją nagrodą Kryształowego Motyla. Artystkę odznaczono też Orderem Odrodzenia Polski. Kondolencje, które pojawiają się pod wpisem, są dowodem na to, jak wiele osób ceniło działaczkę. W komentarzach powtarza się określenie "ukochana babcia".

Zobacz także